نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رجل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.



واستقبل مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني، على ملعب "الاتحاد" في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح ريال مدريد في التأهل للدور نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي 1-1.

وحاز الأوروجواياني فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد على جائزة رجل المباراة أمام مانشستر سيتي.

وسيلتقي ريال مدريد مع بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، ونجح الفريق الألماني في إقصاء آرسنال الإنجليزي