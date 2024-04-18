ريال مدريد يقترب من فقدان نجمه أمام برشلونة في الكلاسيكو

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أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن نادي ريال مدريد مهدد بخسارة مهمة قبيل مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يقترب من فقدان فينيسيوس أمام برشلونة

على الرغم من فوزهم البطولي والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، إلا أن إصابة فينيسيوس جونيور تثير القلق في صفوف الفريق الإسباني.

غادر فينيسيوس مباراة مانشستر سيتي في الدقيقة 102 بسبب آلام في العضلات بعد تدخل قوي من كايل ووكر، وكانت الإصابة تؤثر على قدرته على المشي.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، من المقرر أن يخضع فينيسيوس لفحوصات طبية معمقة اليوم لتحديد مدى إصابته وقابليته للمشاركة في مباراة برشلونة.

مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة مقررة يوم الأحد 21 أبريل في ملعب "سانتياجو برنابيو"، ويأمل النادي المدريدي أن يكون فينيسيوس قادرًا على المشاركة وأن لا تكون إصابته خطيرة للغاية حتى لا يتم استبعاده من قبل المدرب كارلو أنشيلوتي في هذا اللقاء المهم.

فينيسيوس يُعتبر أحد أخطر لاعبي ريال مدريد أمام برشلونة، حيث ساهم في تسجيل 9 أهداف في 16 مباراة ضد الفريق الكتالوني.