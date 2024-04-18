شاهد.. ملخص مباراة مان سيتي وريال مدريد (1-1) وركلات الترجيح

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أحمد جودة - القاهرة - تجاوز ريال مدريد عقبة مانشستر سيتي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس 18 أبريل، بواسطة ركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي في مجموع الذهاب والإياب بنتيجة 4/4 (3/3 و1/1).

تقدم ريال مدريد في نتيجة مباراة العودة التي استضافها ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، خلال الدقائق الـ 15 الأولى من اللقاء عن طريق البرازيلي رودريغو بعد تمريرة عرضية من مواطنه فينيسيوس جونيور.

وانتظر مانشستر سيتي طويلًا حتى نجح في إدراك هدف التعديل خلال الشوط الثاني، بواسطة اللاعب الدولي البلجيكي كيفن دي بروين.

ورفع كل من رودريغو غوس وكيفن دي بروين رصيدهما إلى 4 أهداف في مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي التي باتت من المواجهات الكلاسيكية المنتظرة في كرة القدم الأوروبية منذ عام 2012.

ولم يجد جديد خلال الشوطين الإضافيين، لتحسم المقابلة بركلات الترجيح التي شهدت تفوق ريال مدريد بأربع ركلات مقابل 3، رغم إهدار لوكا مودريتش للركلة الأولى.

شاهد ملخص المباراة والأهداف