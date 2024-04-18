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أحمد جودة - القاهرة - حرص الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الكونغو على عقد اجتماع صباح اليوم مع خالد بيبو مدير الكرة من أجل الاطمئنان على كافة الامور المتعلقة بالبعثة وحل أي مشاكل أو عقبات مبكرا لتوفير الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللاعبين؛ استعدادا للمواجهة المرتقبة التي تجمع الأهلي أمام مازيمبي والمقرر لها السبت في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل جلسة رئيس بعثة الأهلي مع خالد بيبو

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى الكونغو في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من ٧ ساعات.

وكان في استقبال بعثة الأهلي في مطار مدينة لوبومباشي خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، ووفد السفارة المصرية، حيث تم إنهاء إجراءات دخول البعثة والتوجه لفندق الإقامة.

