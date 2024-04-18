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أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار إلى ملعب سان سيرو، الإثنين المقبل، حيث يستضيف ميلان جاره إنتر، في قمة منافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

سيكون "ديربي ميلانو" أو ما يطلق عليه "ديربي الغضب" فرصة لإنتر لضرب عصفورين بحجر واحد، حيث أن الفوز يقربه من حصد لقب الدوري، وكذلك تأكيد زعامته لديربي المدينة، بعدما سبق له الفوز ذهابًا 5-1.

ومع تبقي ست مباريات فقط على نهاية المسابقة، يحتاج إنتر ميلان لأربع نقاط لحسم التتويج بلقب الدوري، وفي حال فوزه على ميلان سيصبح الفريق بحاجة لنقطة واحدة فقط للحسم اللقب، أو عدم فوز ميلان في أي مباراة من المباريات المتبقية للتتويج باللقب العشرين في تاريخه.

قمة من العيار الثقيل.. ميلان يصطدم بإنتر





ويتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 83 نقطة، بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي ميلان الذي يتساوى معه في رصيد ألقاب الدوري بـ19 مرة، لكن إنتر اقترب من فض الشراكة والانفراد بالمركز الثاني ضمن أكثر الفرق تتويجًا باللقب، خلف يوفنتوس صاحب الـ36 لقبًا.

وبقيادة مدربه سيموني إينزاغي، وبكتيبة من النجوم يتقدمهم الهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، والفرنسي ماركوس تورام، والحارس السويسري يان سومر، ونجوم خط الوسط نيكولو باريلا، وهاكان شالهان أوغلو، وديفيد فراتيسي، وغيرهم، يبدو إنتر الأوفر حظًا للفوز بالمباراة.

وعلى الجانب الآخر، تأتي مواجهة الديربي في توقيت مهم بالنسبة لميلان، الساعي بدوره لتجنب تكرار نتيجة الذهاب وتحقيق فوز معنوي مهم جدًا للفريق، وإفساد الفرصة على غريمه اللدود في الاقتراب من التتويج اللقب من خلال الديربي.

وفي تلك الفترة من الموسم، تبدو الأمور ضبابية وغير مستقرة في الفريق، وتحوم الشكوك حول رحيل المدير الفني للفريق ستيفانو بيولي، في الوقت الذي لا يحظى فيه الأخير بقبول كبير لدى جماهير الفريق، رغم تحقيقه لقب الدوري قبل موسمين، إلا أن تراجع مستوى الفريق منذ حصوله على اللقب بات ملحوظًا للجماهير.

وفي تاريخ مواجهات الفريقين، يتفوق إنتر ميلان في المواجهات مع ميلان، والتقيا في 201 مباراة، فاز إنتر في 77، وميلان في 56، فيما ساد التعادل في 59 مباراة.

وفي إجمالي مباريات الفريقين بكل البطولات، نجح إنتر ميلان في الفوز في 90 مواجهة من أصل 238، فيما فاز ميلان في 79 مباراة، وساد التعادل في 69 مباراة.