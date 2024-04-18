الرياضة

أنشيلوتي: جوارديولا هنأني على التأهل

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أحمد جودة - القاهرة - أكد ​كارلو أنشيلوتي​، مدرب ​ريال مدريد​، بعد تأهل فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز بركلات الترجيح ضد ​مانشستر سيتي​. أن الفريق لا يموت أبدًا وأنه قدم أداءً جيدًا في المباراة.

وأشار أنشيلوتي إلى أن الفوز بركلات الترجيح كان الطريق الوحيد للخروج من هذه المواجهة.

أنشيلوتي: جوارديولا هنأني على التأهل

 وأشاد أيضًا بأداء اللاعبين خلال المباراة وبالتحضيرات التي قاموا بها لتنفيذ ركلات الترجيح.

وعن حديثه مع مدرب السيتي ​بيب غوارديولا​، قال: "لقد هنأني على التأهل وتمنى لي التوفيق، فهو كان رجلا نبيلا، كما كان دائما".

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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