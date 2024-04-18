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أحمد جودة - القاهرة - أكد ​كارلو أنشيلوتي​، مدرب ​ريال مدريد​، بعد تأهل فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز بركلات الترجيح ضد ​مانشستر سيتي​. أن الفريق لا يموت أبدًا وأنه قدم أداءً جيدًا في المباراة.

وأشار أنشيلوتي إلى أن الفوز بركلات الترجيح كان الطريق الوحيد للخروج من هذه المواجهة.

أنشيلوتي: جوارديولا هنأني على التأهل

وأشاد أيضًا بأداء اللاعبين خلال المباراة وبالتحضيرات التي قاموا بها لتنفيذ ركلات الترجيح.

وعن حديثه مع مدرب السيتي ​بيب غوارديولا​، قال: "لقد هنأني على التأهل وتمنى لي التوفيق، فهو كان رجلا نبيلا، كما كان دائما".