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أحمد جودة - القاهرة - أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بعد تأهل فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز بركلات الترجيح ضد مانشستر سيتي. أن الفريق لا يموت أبدًا وأنه قدم أداءً جيدًا في المباراة.
وأشار أنشيلوتي إلى أن الفوز بركلات الترجيح كان الطريق الوحيد للخروج من هذه المواجهة.
أنشيلوتي: جوارديولا هنأني على التأهل
وأشاد أيضًا بأداء اللاعبين خلال المباراة وبالتحضيرات التي قاموا بها لتنفيذ ركلات الترجيح.
وعن حديثه مع مدرب السيتي بيب غوارديولا، قال: "لقد هنأني على التأهل وتمنى لي التوفيق، فهو كان رجلا نبيلا، كما كان دائما".