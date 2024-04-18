الأهلي يخوض مرانه الأول في لوبومباشي استعدادًا لمواجهة مازيمبي الكونغولي

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبه الأول في الكونغو في الرابعة عصر اليوم على ملعب تي بي مازيمبي الذي يبعد عن مقر إقامة الفريق بما يقرب من ٢٥ دقيقة، وهو نفسه الملعب الذي تقام عليه مباراة الفريقين السبت المقبل في ذهاب الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مران الأهلي الأول في الكونغو

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى الكونغو في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من ٧ ساعات.

وكان في استقبال بعثة الأهلي في مطار مدينه لوبومباشي، الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، ووفد السفارة المصرية، حيث تم إنهاء إجراءات دخول البعثة والتوجه لفندق الإقامة.