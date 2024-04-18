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أحمد جودة - القاهرة - شدد ​أليسون بيكر​، حارس مرمى ​ليفربول​، على ضرورة تقديم أداء مثالي لفريقه في مباراته ضد ​أتالانتا​، وذلك بعد خسارتهم في لقاء الذهاب في ​الدوري الاوروبي​ بنتيجة 0-3، ما يجعل المهمة أمامهم صعبة.

ويعتبر أليسون أن الفريق لا يملك مجالًا للخطأ، ويجب أن يصحح الأوضاع عاجلًا، مؤكدًا على أن الهزيمة الكبيرة في ملعبهم لا يمكن قبولها، ويتعهد بتحسين الأداء والتركيز على الدفاع والاستفادة من الفرص التي تأتي لهم في المقابل.

حارس ليفربول: علينا تقديم أداء مثالي ضد أتالانتا

ويعبر أليسون عن ثقته الكبيرة في زملائه في الفريق وقدرتهم على التعافي وتحقيق النتائج الإيجابية، ويشدد على أهمية العمل كفريق وتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم للعودة للانتصارات.