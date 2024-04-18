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أحمد جودة - القاهرة - اصطحب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشيف محمد فرحات إلى الكونغو لتجهيز الوجبات الخاصة بالبعثة خلال فترة تواجد الأهلي في مدينة لبومباشي، وقام الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق بتنسيق البرنامج الغذائي للاعبين مع الشيف.

ويخوض الأهلي أولى تدريباته بالكونغو في الرابعة عصر اليوم علي استعدادا لمباراة الفريقين المقرر لها عصر السبت في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

دوري أبطال إفريقيا| شيف خاص يرافق بعثة الأهلي في الكونغو

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى الكونغو في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من ٧ ساعات.

وكان في استقبال بعثة الأهلي في مطار مدينه لوبومباشي الكابتن خالد بيبو مدير الكرة والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق ووفد السفارة المصرية، حيث تم إنهاء إجراءات دخول البعثة والتوجه لفندق الإقامة.