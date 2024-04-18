عاجل.. نظام جديد لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم المقبل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن اليوم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه قد توصل إلى اتفاق مع رابطة الدوري الممتاز لتطبيق نظام جديد لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي اعتبارًا من الموسم القادم.

نظام جديد لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

وقع الطرفان على عقد جديد يمتد لست سنوات على الأقل، سيُنفذ ابتداءً من الموسم القادم، وفقًا لهذا الاتفاق، سيُقام جميع مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي في بداية الأسبوع، بالتحديد يومي السبت والأحد.

سيُطبق نظام جديد يتضمن إلغاء جولة الإعادة في حالة التعادل بين الفريقين اعتبارًا من الدور الأول للبطولة.

يأتي هذا التغيير نتيجة للنظام الجديد الذي سيُطبقه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بطولاته القارية ابتداءً من الموسم القادم، حيث ستتغير قواعد بطولات دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر.

سيكون موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الأسبوع قبل الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على وجه التحديد يوم السبت، ولن يُقام أي مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز في نفس اليوم أو اليوم السابق له.

تهدف هذه التغييرات إلى تركيز أكبر على النهائي من حيث التسويق، وتعزيز جاذبية البطولة وشعبيتها.

بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تقديم رابطة الدوري الإنجليزي مبلغ يصل إلى 133 مليون جنيه إسترليني كتمويل لمؤسسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لأسباب خيرية، ابتداءً من الموسم القادم.