نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..رسميًا نظام جديد لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن اتفاقه مع رابطة الدوري الممتاز من أجل تطبيق نظام جديدة لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.



ووقع الطرفان على عقد جديد مدته ست سنوات على الأقل بداية من الموسم المقبل وسيتم لعب جميع جولات كأس الاتحاد الإنجليزي في بداية الأسبوع يومي السبت والأحد.

وسيكون هناك نظام جديد إلا وهو إلغاء جولة الإعادة في حالة التعادل بين أي فريقين بداية من الدور الأول للبطولة.

ويأتي التغيير بسبب النظام الجديد الذي سيتبعه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بطولاته القارية بداية من الموسم المقبل، حيث سيتغير نظام بطولات دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وقد سيكون موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في الأسبوع قبل الأخير من نهاية بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتحديد يوم سبت ولن تقام أي مباريات في دوري الإنجليزي الممتاز في نفس اليوم وكذلك اليوم السابق لها.

يريد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الممتاز أن يكون هناك تركيز أقوى على النهائي من حيث التسويق.

مع الاتفاق بين الطرفين على تقديم رابطة الدوري الإنجليزي ما يصل إلى 133 مليون جنيه إسترليني ابتداءً من الموسم بعد القادم كتمويل لمؤسسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لأسباب خيرية.