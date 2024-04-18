نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائد الريال: صمدنا أمام السيتي بفضل خط الدفاع الصلب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثنى قائد ريال مدريد الإسباني، ناتشو فرنانديز، عقب تأهل فريقه الصعب لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي بركلات الترجيح 4-3، على صمود الفريق في اللقاء الماراثوني الذي امتد إلى 120 دقيقة.

قال ناتشو في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "حققنا الهدف، منذ بداية دور الثمانية واجهنا صعوبات كبيرة، لأن السيتي يبقيك تحت الضغط الشديد، ولكننا ريال مدريد، ونحن في نصف النهائي، وسعداء للغاية بهذا الأمر".

قائد الريال: صمدنا أمام السيتي بفضل خط الدفاع الصلب

وأضاف: "لسنا معتادين على هذا الوضع، من الطبيعي أننا من نضع المنافسين تحت الضغط، اللعب على ملعب الاتحاد صعب جدًا، وأمام منافس يمتلك جودة كبيرة مثل السيتي، عرفنا كيف ندافع بشكل مذهل وبصلابة".



كما أبدى صاحب الـ34 عامًا سعادته الكبيرة بالإطاحة بحامل لقب البطولة، قبل أيام من "كلاسيكو الأرض" أمام برشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو.

وقال في هذا الصدد: "يجب أن نحتفل اليوم، وغدًا، ثم سنفكر في الكلاسيكو المهم للغاية من أجل حسم لقب "الليغا".