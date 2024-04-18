كولر يطارد رقم تاريخي أمام مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن مارسيل كولر، المدرب السويسري للفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي، على وشك تحقيق إنجاز تاريخي خلال المباراة القادمة أمام مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المباراة ستُقام السبت المقبل على ملعب مازيمبي في الكونغو.

كولر يطارد رقم تاريخي أمام مازيمبي

هذه المواجهة تمثل تحديًا خاصًا لكولر من حيث السجلات القياسية مع الفريق، حيث يفصله فقط مباراة واحدة عن معادلة رقم المدرب البرتغالي السابق مانويل جوزيه.

جوزيه حقق رقمًا قياسيًا بسلسلة من عدم الهزيمة لفريق الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، حيث بلغ عدد المباريات 19 مباراة متتالية دون هزيمة.

والآن، يحتاج كولر فقط لمباراة واحدة إضافية لمعادلة هذا الإنجاز، بعدما وصل إلى 18 مباراة متتالية دون هزيمة في ظل قيادته للفريق.

بدأت سلسلة عدم الهزيمة للأهلي تحت إشراف كولر بعد المباراة التي جمعته بفريق قطن الكاميروني في النسخة السابقة من دوري أبطال إفريقيا.

وذلك بعد أن كانت آخر هزيمة للفريق مع المدرب السابق كانت ضد فريق صنداونز بنتيجة 2-5 في 11 مارس 2023.