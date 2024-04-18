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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد أتلانتا بث مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد أتلانتا بث مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا 2024.. يخوض فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، مساء اليوم الخميس مواجهة صعبة للغاية في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وذلك عندما يحل ضيفًا على أتالانتا الإيطالي في ملعب جيويس.

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يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد أتلانتا بث مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا 2024

ليفربول يواجه مهمة صعبة في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي أمام أتالانتا

وتأتي هذه المباراة بعد خسارة ليفربول بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب أنفيلد الأسبوع الماضي، مما يضع الفريق أمام مهمة صعبة للغاية إذا أراد التأهل إلى الدور نصف النهائي.

يسعى ليفربول، بطل أوروبا ست مرات، لتعويض خسارته في مباراة الذهاب وتحقيق فوز عريض يُتيح له التأهل إلى الدور التالي.

ويعول ليفربول على مجموعة من النجوم المتألقين، مثل محمد صلاح، وساديو ماني، وفيرج فان ديك، لقلب النتيجة وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

من جانبه، يدخل أتالانتا المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه الكبير في مباراة الذهاب، ويسعى لمواصلة انتصاراته وتحقيق مفاجأة جديدة بإقصاء ليفربول من البطولة.

وتُعد هذه المباراة بمثابة فرصة ذهبية لأتالانتا لتسجيل اسمه في تاريخ البطولة، حيث لم يسبق له التأهل إلى الدور نصف النهائي منذ عام 2019.

وتشهد المباراة صراعا قويا بين مدربين كبيرين، هما يورجن كلوب وجان بييرو جاسبيريني، كل منهما يسعى لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي.

موعد مباراة ليفربول ضد أتالانتا



يستعد عشاق كرة القدم الليلة لمشاهدة مباراة مثيرة تجمع بين ليفربول الإنجليزي وأتالانتا الإيطالي في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وستقام المباراة على أرض ملعب جويس، معقل فريق أتالانتا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أتالانتا

لمحبي كرة القدم في الوطن العربي، إليكم القنوات التي ستُبث مباراة ليفربول ضد أتالانتا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

• قناة بي إن سبورتس

تُعد قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستُبث المباراة على شاشة "بي إن سبورتس HD 1".

جدول الترددات

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ بي إن سبورتس HD 1 12604 أفقي 27500 3/2

التشكيل المتوقع لنادى ليفربول ضد أتلانتا

