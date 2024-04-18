نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنري يصرح ريال مدريد كان أفضل من مانشستر سيتي ويستحق التأهل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى أسطورة منتخب فرنسا ونادي برشلونة الأسبق، تييري هنري، أن ريال مدريد كان أفضل من مانشستر سيتي في مباراة الأمس في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.



ونجح ريال مدريد في تخطي عقبة مانشستر سيتي بركلات الجزاء الترجيحية يوم أمس، الأربعاء، بعد التعادل 1-1 على ملعب "الاتحاد".

وتحدث هنري عن وجهة نظره في تأهل ريال مدريد خلال تصريحات عبر برنامج "Football Talk": "هناك شيء اسمه الدفاع، يمكنك أيضًا التحكم في المباراة من خلال الدفاع بشكل جيد".

وتابع: "أعلم أن الناس يقولون إن مانشستر سيتي الفريق الأفضل، لكن الدفاع جزء من لعبة كرة القدم".

وأضاف: "ريال مدريد دافع بشكل جيد للغاية، أعتقد أنه كان الفريق الأفضل، من يدافع جيدًا يتأهل إلى الدور التالي".

ويواجه ريال مدريد منافسه بايرن ميونخ في دور نصف النهائي بعد فوز الفريق البافاري على حساب آرسنال بنتيجة 1-0 على ملعب "أليانز أرينا".