وكيل ناجلسمان يؤكد مفاوضات بايرن ميونخ

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير إعلامية، أن المدير الفني للمنتخب الألماني، يوليان ناغلسمان، سيحدد في الأيام المقبلة ما إذا كان يرغب في الاستمرار كمدير فني للمنتخب أو العودة لنادي، وأكد وكيله أن هناك مفاوضات مع بايرن ميونخ.

قال وكيل ناغلسمان شتروث لشبكة سكاي: "سيتم تحديد الأمر قريبًا، في الأيام الخمسة أو الستة أو السبعة المقبلة".

وأضاف: "سيكون من السخافة أن نقول إننا لا نتحدث إلى أطراف مهتمة، لكني لا أريد أن أفصح عن هوياتهم، كل ما يمكنني قوله هو أن الأمر لا يقتصر على بايرن ميونخ فقط، سيكون من قبيل المهزلة أن نقول إننا لا نجري محادثات، بالطبع نحن نجري محادثات".



واضطر ناغلسمان (36 عامًا) للرحيل عن تدريب بايرن ميونخ قبل 13 شهرًا، بعد أن قضى أقل من عامين في تدريب الفريق.

وأصبح ناغلسمان المدير الفني للمنتخب الألماني في الخريف، بعقد يمتد حتى بطولة أمم أوروبا التي تقام في الصيف.

ويرغب اتحاد الكرة الألماني في الإبقاء عليه، بعد أن حقق انتصارين مثيرين الشهر الماضي أمام فرنسا وهولندا.

ويحتاج بايرن ميونخ للتعاقد مع مدرب في الصيف، لأن توماس توخيل خليفة ناغلسمان سيرحل قبل نهاية عقده بعام.

