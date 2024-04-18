بايرن ميونخ يعلن التفاوض مع ناجلسمان لتدريب الفريق.. وهذا شرط المدرب للعودة

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ، الدخول في مفاوضات مع يوليان ناجلسمان مدرب المنتخب الألماني، لقيادة الفريق خلفًا لتوماس توخيل المقرر رحيله بنهاية الموسم الجاري.

ناجلسمان يقترب من العودة لقيادة بايرن ميونخ:



قال رئيس بايرن ميونخ في تصريحات صحفية لجريدة بيلد: لا أعرف متى سيتخذ ناجلسمان قراره بشأن العودة لتدريب الفريق.

وتابع: الاتحاد الألماني مهتم أيضًا باستمراره مع المنتخب، مشددًا على دخول النادي في التفاوض مع عدد قليل من المرشحين لتدريب البايرن.

وكانت إدارة بايرن ميونخ أعلنت الاتفاق مع توماس توخيل، للرحيل في نهاية الموسم الجاري، بعد تراجع نتائج والمستوى الفني للعملاق البافاري.

يذكر أن إدارة بايرن ميونخ بقيادة أوليفر كان المدير التنفيذي السابق، وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي السابق، قرروا إقامة ناجلسمان العام الماضي، بعد نتائج الفريق السلبية تحت قيادته.

في الوقت نفسه، رحب ناجلسمان بالعودة لتدريب بايرن ميونخ، مقابل الاتفاق على عقد جديد مع النادي بعد إلغاء القديم والذي كان مستمرًا حتى عام 2026 المقبل.

كما أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم على تمسكه باستمرار ناجلسمان على رأس القيادة الفنية للمانشافت، حيث يرغب في تجديد عقد المدرب قبل انطلاق منافسات يورو 2024.

ألونسو يرفض تدريب بايرن ميونخ:



وكان الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، أعلن رسميًا الاستمرار مع ناديه في الموسم المقبل، بعدما قاد الفريق لتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في التاريخ.