عاجل.. تأجيل محاكمة حسين الشحات في قضية محمد الشيبي

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أحمد جودة - القاهرة - قررت محكمة جنح مدينة نصر، تأجيل محاكمة حسين الشحات لاعب الأهلي في اتهامه بصفع محمد الشيبي لاعب بيراميدز لجلسة 9 مايو للاطلاع.

تأجيل محاكمة حسين الشحات في قضية محمد الشيبي

وكان حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تغيب عن أول جلسات محاكمته في قضية الاعتداء على محمد الشيبي لاعب بيراميدز، خلال مباراة الفريقين بالموسم الماضي.

وتقدم أشرف عبد العزيز محامي لاعب الأهلي، بطلب سماع شهادة كل من محمود فتح الله عضو بيراميدز السابق وطاقم تحكيم المباراة، للفصل في الأمر.

كما طلب سماع شهادة اللاعب طاهر محمد طاهر وعلي معلول ومحمد مجدى أفشة ثلاثي الأهلي، الذين حضروا الواقعة داخل أرضية الملعب، وكانوا يحاولوا تهدئة الأمور.

وطلب محامي الشحات استخراج صورة رسمية من قرار اتحاد كرة القدم المصري بشأن إحالة اللاعب محمد الشيبي إلى لجنة الانضباط داخل الاتحاد.

وكان محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، رفع قضية ضد حسين الشحات بسبب اعتداء الأخير عليه في لقاء الدوري الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز الفريق السماوي بثلاثية نظيفة.