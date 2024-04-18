نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الليثى: الأهلي يتلقى موافقة "مبدئية" بـ30 ألف مُشجع أمام مازيمبي..والخطيب يحصل على تأكيدات بزيادة العدد لـ50 ألف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامى محمد الليثى عن تلقى النادي الأهلي "موافقة مبدئية" من الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مُشجع في مباراة مازيمبي المقرر لها التاسعة من مساء يوم 26 أبريل الجاري بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر آون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 قائلا "مجلس الأهلي طلب زيادة العدد المسموح به في المباراة عن 30 ألف، وتحدث الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع قيادات كبيرة في الجهات المعنية من أجل زيادة عدد الجمهور للسعة الكاملة في الإستاد أو 50 ألف مُشجع على أقل تقدير.

وأشار محمد الليثى قائلا "وحصل الخطيب على تأكيدات بزيادة العدد أكثر من 30 ألف وسيصل إلى 50 ألف كحد أدنى وهو ما سيتم حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة ".