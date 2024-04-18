نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. لجنة الحكام تعترف بخطأ احتساب هدف الزمالك الثاني ضد الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، ما دار خلال اجتماع اللجنة خلال الساعات الماضية، لمناقشة قرارات التحكيم بالجولة السابقة من الدوري، وأبرزها حالات مباراة الزمالك ضد الأهلي بالقمة.

وكان نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني حقق فوزًا قاتلًا أمام النادي الأهلي، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز.

وأكد مصدر داخل لجنة الحكام في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن اللجنة برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، أقروا بعدم صحة هدف الفارس الأبيض الثاني خلال اللقاء.

وتابع المصدر: "لجنة الحكام أقرت بخطأ إبراهيم نور الدين حكم القمة، باحتساب الهدف الثاني للفارس الأبيض حيث اعتبروه خطأ على نبيل عماد دونجا زميله بعد تدخله على عمر كمال عبدالواحد، بالإضافة إلى أكدت خطأ تقنية الفيديو بسبب عدم التدخل".