بيراميدز يعلن عن برنامج تعليمي للمدربين بالتعاون مع بنفيكا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بيراميدز عن إطلاق أول برنامج تعليمي لمدربي كرة القدم، خلال الفترة المقبلة بالتعاون بين بيراميدز وناي بنفيكا البرتغالي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الناديين.

برنامج تعليمي للمدربين بالتعاون مع بنفيكا

وكشف نادي بيراميدز عن إقامة البرنامج التدريبي أيام ٢ و٣ و٤ من شهر مايو المقبل، والتي سيحاضر فيها مجموعة كبيرة من المحاضرين العالميين.

ومن المقرر أن يكشف نادي بيراميدز عن مزيد من تفاصيل البرنامج التدريبي وطريقة الحجز قريبا، علما بأن العدد المتاح للحضور سيكون محدودا.