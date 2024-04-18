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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، تمديد تعاقده مع المدير الفني للفريق دانيلي دي روسي، دون تحديد المدة.

ذكر مالكا النادي، دان وريان فريدكين، في بيان نشر على الموقع الرسمي للنادي: "بعد الاجتماع مع دانيلي دي روسي، نعرب عن سعادتنا لإعلان استمرار دانيلي دي روسي كمدير فني للفريق لما بعد هذا الموسم، وللمستقبل القريب".

رسميا.. روما يجدد عقد دي روسي

وأضاف البيان: "في الفترة القصيرة التي تولى فيها تدريب الفريق، فإن التأثير الإيجابي حدث تحت قيادته على النادي بأكمله".



وتابع: "دانيلي يقود باحترام وشجاعة، بينما تتوافق قوته وإيمانه الراسخ بالنادي حقًا مع قيم روما والمدينة وجماهيرها الوفية".

وأكمل: "سنواصل العمل سويًا بأقصى قوة لدينا لتحقيق المستقبل الذي تستحقه جماهير الفريق".

واختتم: "لا يوجد شيء يسعدنا أكثر من بناء مشروع طويل الأجل مع دانيلي، المزيد من التفاصيل سنعلن عنها في الأيام المقبلة".