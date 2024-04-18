عاجل...يوفنتوس مُطالَب بدفع مبلغ ضخم لرونالدو كرواتب متأخرة

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أحمد جودة - القاهرة - قد أمرت محكمة إيطالية نادي يوفنتوس بدفع 9.7 مليون يورو لنجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، كرواتب متأخّرة عن موسم 2020-2021.

محكمة التحكيم التي رفع رونالدو الدعوى إليها، أفادت في قرارها بأن "المحكمة تُلزم يوفنتوس تورينو بدفع 9.7 مليون يورو"، إضافة إلى الفوائد وتكاليف المحكمة.

ويُعادل المبلغ الفارق بين الراتب الفعلي الذي تلقاه رونالدو، والذي كان يُفترض أن يتلقاه بعد خصم الضرائب والاقتطاعات الأخرى.

رونالدو الذي لعب مع يوفنتوس ثلاثة مواسم (2018-2021) قبل عودته إلى مانشستر يونايتد (2021-2022) ثم انتقاله إلى النصر السعودي، طالب بـ19.5 مليون يورو، لكن المحكمة خفّضت المبلغ بنسبة 50%.

وأوردت مجلة الأعمال الأميركية "فوربس" أن رونالدو كان الرياضي الأعلى أجرًا في العالم عام 2023، بمبلغ 136 مليون دولار، بينها 46 مليون دولار رواتب.