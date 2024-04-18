نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد من أراوخو على طرده أمام باريس وانتقادات جوندوجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة، عن طرده في ليلة وداع دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان، كما رد على انتقادات زميله الألماني إلكاي جوندوجان.

وتعرض أراوخو، لطرد مبكر ما جعل باريس سان جيرمان يقلب الطاولة ويعيد تقدمه في النتيجة، الأمر الذي جعل البعض ينتقد اللاعب ويحمله خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد حسم ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان لصالحه بنتيجة 3-2 على ملعب “حديقة الأمراء”، قبل أن يخسر الإياب على أرضه بـ4-1، ليلة أمس.

أراوخو يرد على الانتقادات

قال أراوخو في حديثه لوسائل الإعلام، اليوم الخميس: “أنا حزين ككل مشجعي برشلونة بسبب الإقصاء، اللقطة كانت 50-50 والحكم كان له القرار. الأمر يؤلمني كبرشلوني”.

وتابع: “أفضل أن أحتفظ بآرائي حول تصريحات جوندوجان لنفسي. لدي معايير وقيم يجب احترامها”.

واصل: “للمشجعين الصغار لبرشلونة، أقول لهم نحن آسفون جدًا وهذا هو حال كرة القدم، لدينا مجموعة شابة جيدة جدًا، ستقاتل من أجل دوري الأبطال في العام القادم، وأنا متأكد أننا سنجلب لهم الكثير من الفرح”.

وختم: “لا أشعر بالذنب وأنا لست مسؤولًا عن الخسارة، هذه ظروف المباراة وما حدث”.