هل يرحل؟.. أراوخو يلمح لمستقبله مع برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - ألمح الأروجوياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة، لمستقبله الكروي مع الفريق الكتالوني وذلك بعدما تحدثت تقارير عن إمكانية رحيله هذا الصيف.

ويحظى رونالد أراخو، باهتمام خاص من إدارة بايرن ميونخ وهناك أحاديث بأن إدارة برشلونة ستوافق على رحيل إذا تلقت عرضًا تتراوح قيمته ما بين 80 - 100 مليون يورو.

أراوخو: أنا سعيد في برشلونة وعائلتي كذلك

قال أراوخو في تصريحاته اليوم الخميس: “مسألة تجديد العقد تسير بشكل جيد، في نهاية الموسم سأجلس مع إدارة برشلونة”.

وأكد أراوخو، على سعادته مع نادي برشلونة، الأمر الذي يقربه من البقاء في الموسم المقبل.

وتابع قائلًا: “دائمًا ما يتم التحدث عن المستقبل، وسيكون الأمر كذلك كل عام، لكنني سعيد جدًا في برشلونة، عائلتي سعيدة هنا”.

وواصل: “أظهر سعادتي داخل الملعب ببذل كل جهدي، وسأقاتل حتى النهاية ليعود برشلونة إلى ما كان عليه دائمًا”.