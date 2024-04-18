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أحمد جودة - القاهرة - يرغب بايرن ميونخ في التعقد مع يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا، لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل خلفا للألمانى توماس توخيل.

صراع شرس بين بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا لهذا السبب

وأكد هربرت هاينر رئيس نادى بايرن ميونخ فى تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية أن هناك مفاوضات مع ناجلسمان من أجل العودة لقيادة الفريق، مضيفا: لا أعرف متى سيتخذ ناجلسمان قراره بشأن تدريب بايرن".

وكشف رئيس بايرن ميونخ عن وجود مفاوضات بين الاتحاد الألماني وناجلسمان من أجل استمراره في قيادة المنتخب الألماني وقال رئيس النادي البافاري: الاتحاد الألماني مهتم باستمرار ناجلسمان أيضًا.

ويمتد عقد ناجلسمان مع منتخب المانيا لحين الانتهاء من بطولة يورو 2024، ويرغب اتحاد الكرة الألماني في تجديد تعاقد المدير الفني الألماني.