عاجل.. الأنباء السعيدة تتوالى في ريال مدريد قبل كلاسيكو برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - تتوالى الأنباء السعيدة، على جماهير ريال مدريد وذلك قبل لقاء الكلاسيكو ضد برشلونة في بطولة الدوري الإسباني.

جاهزية جميع لاعبي ريال مدريد لكلاسيكو برشلونة

يتأهب فريق ريال مدريد، لملاقاة برشلونة في كلاسيكو الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني، يوم الأحد المقبل والموافق 21 أبريل الجاري.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن جميع لاعبي ريال مدريد جاهزين لخوض مباراة برشلونة المرتقبة في كلاسيكو الليجا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لاعبي ريال مدريد خضعوا لاختبارات بعد مواجهة أمس ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، وأثبتت جاهزية الجميع للعب كلاسيكو برشلونة.

وتأهل ريال مدريد، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي بركلات الترجيح (4-3) بعد تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بينهما (4-4).

وتعادل ريال مدريد مع مانشستر سيتي بملعب “سانتياجو برنابيو” بنتيجة 3-3، وانتهت موقعة الإياب بينهما بالتعادل أيضًا 1-1، ليحتكم الطرفان لركلات الترجيح التي تؤهل الملكي إلى نصف النهائي.