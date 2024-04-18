نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف شيكابالا من تعويض غياب زيزو المحتمل أمام دريمز الغاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفاضل البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، بين اثنين من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لتحديد بديل أحمد سيد زيزو حال غيابه عن مواجهة دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

بديل زيزو في مواجهة الزمالك ودريمز الغاني

يستقبل فريق الزمالك، نظيره دريمز الغاني في مباراة إياب ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد المقبل.

ويعقد جوميز، مفاضلة ما بين محمود شيكابالا وترافيس موتيابا لاختيار أحدهما للتواجد في تشكيل الزمالك أمام دريمز المالي، بدلًا من أحمد سيد زيزو حال عدم لحاقه بالمباراة.

وتعرض زيزو، لإصابة خلال مشاركته في لقاء القمة الأخير، والذي انتهى بفوز الزمالك على الأهلي 2-1، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويعد محمود شيكابالا، هو الخيار الأقرب لتعويض غياب زيزو المحتمل عن مواجهة الزمالك ودريمز الغاني في البطولة الإفريقية.

وغاب شيكابالا، عن المباريات الأخيرة لفريق الزمالك نظيره معاناته من نزلة برد قوية، حيث تم استبعاده من لقاء القمة الأخيرة أمام الأهلي لعدم الجاهزية الكاملة للمشاركة.

ويلتقي الزمالك بنظيره دريمز إف سي، الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، وسيقام لقاء الإياب بينهما في غانا يوم 28 أبريل الجاري.