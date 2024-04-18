نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا يتعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة سيراميكا كليوباترا أمام الاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة الذي جمعتهم على استاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الـ18 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وسجل سيراميكا كليوباترا فى الدقيقة 30 عن طريق أحمد ياسر ريان، فيما أدرك عمرو صالح هدف التعادل لفريق الاتحاد السكندرى في الدقيقة 32.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: مصطفى ابراهيم، سيف تقا، إسلام أبو سليمة، كريم الديب.

خط الوسط: خالد الغندور، ناصر ناصر، عمرو صالح.

خط الهجوم: بواتينج، ميسي، مابولولو.

ويتواجد على دكة البدلاء: عمر صلاح - احمد عيد - فان ديرك - عبدالغني محمد - مورو ساليفو _ شريف رضا _ عمر الوحش - محمود شبانه _ بلال السيد.

تشكيل سيراميكا أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

على الجابرى - خالد صبحي - سعد سمير - فيڤور اكيم - ابراهيم محمد - محمد توني - احمد القرموطي - نور علاء - مروان عثمان.