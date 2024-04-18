شاهد الآن دون ولا مليم.. بث مباشر ليفربول وأتالانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر ليفربول وأتالانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أهم ما يبحث عنه عشاق كرة القدم الأوروبية، اليوم الخميس، حيث يستعد فريق ليفربول لخوض مباراة ضد أتالانتا، مساء اليوم في مسابقة الدوري الأوروبي.

ويستضيف ملعب "أتليتي أزوري إيطاليا" مباراة ليفربول وأتالانتا في إطار منافسات إياب ربع نهائي البطولة، موسم 2023/24.

وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بفوز فريق أتالانتا أمام ليفربول بنتيجة 3/0، على ملعب "أنفيلد"، ويلتقي المتأهل من الفريقين مع المتأهل من مباراة مارسيليا وبنفيكا، في إطار منافسات نصف نهائي البطولة.

موعد مباراة ليفربول وأتالانتا اليوم في الدوري الأوروبي

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.



القناة الناقلة لمباراة ليفربول وأتالانتا اليوم في الدوري الأوروبي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.



معلق مباراة ليفربول وأتالانتا اليوم في الدوري الأوروبي

سيعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة.

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تشكيل ليفربول المتوقع أمام أتالانتا اليوم في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - ابراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز.