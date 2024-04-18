نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز منتخب مصر يحضر مباراتي سيراميكا والاتحاد وفيوتشر ضد فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة في مباراتي سيراميكا والاتحاد السكندري، ثم توجه الجهاز الفني بعدها لحضور مباراة فيوتشر وفاركو، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر للدوري الممتاز.

ويستعد منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباريات اليوم في الدروي المصري

سيراميكا كليوباترا أمام الاتحاد السكندري انتهت بالتعادل 1-1.

فيوتشر ضد فاركو، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، وتُذاع عبر قناة أون تايم سبورتس2.

الإسماعيلي أمام زد، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، وتُذاع عبر قناة أون تايم سبورتس1.

