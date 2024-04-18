الرياضة

جهاز منتخب مصر يحضر مباراتي سيراميكا والاتحاد وفيوتشر ضد فاركو

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أحمد جودة - القاهرة - تواجد  الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة في مباراتي سيراميكا والاتحاد السكندري، ثم توجه الجهاز الفني بعدها لحضور مباراة فيوتشر وفاركو، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر للدوري الممتاز.

ويستعد منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا  الاستوائية في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباريات اليوم في الدروي المصري

سيراميكا كليوباترا أمام الاتحاد السكندري انتهت بالتعادل 1-1.

فيوتشر ضد فاركو، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، وتُذاع عبر قناة أون تايم سبورتس2.

الإسماعيلي أمام زد، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، وتُذاع عبر قناة أون تايم سبورتس1.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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