جولر يرفض الانضمام إلى إشبيلية لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - رفض النجم التركي أردا جولر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، الانتقال إلى صفوف نادي إشبيلية في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

جولر لا يريد الانتقال إلى إشبيلية

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية فإن نادي إشبيلية يريد الحصول على خدمات النجم أردا جولر في الميركاتو الصيفي القادم على سبيل الإعارة.

وأكدت أن جولر رفض الانضمام إلى صفوف نادي إشبيلية في الميركاتو الصيفي القادم لأنه يريد اللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا مما يجعل الأمر صعب.

‏وتعتبر عملية انتقال التركي أردا جولر إلى صفوف نادي إشبيلية صعبة إلى حد ما بسبب ترتيب الفريق المتراجع في جدول الدوري الإسباني وصعوبة لحاقه بالمراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال.

وسيحسم مسؤولو نادي ريال مدريد في الفترة القادمة مصير أردا جولر سواء بقائه أو رحيله عن الفريق.