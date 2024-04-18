انطلاق بطولة الجمهورية للشطرنج للسيدات المؤهلة للانضمام لمنتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري للشطرنج، برئاسة أحمد عدلي، انطلاق بطولة الجمهورية للشطرنج للسيدات 2024 في نادي القاهرة الرياضي والمستمرة حتى 22 أبريل الجاري.

انطلاق بطولة الجمهورية للشطرنج

وتعد بطولة الجمهورية للسيدات 2024 مؤهلة للانضمام إلى منتخب مصر ويشارك فيها 34 لاعبة من 7 أندية وأكاديميات أبرزهم سموحة ووادي دجلة والشرقية للدخان ونادي 6 أكتوبر.

ويشارك في البطولة اللاعبة سارة عادل المصنفة الأولى في البطولة ومريم عزب بطلة الجمهورية تحت 18 سنة وهيڤن فادي بطلة إفريقيا تحت 10 سنوات وديما علاء بطلة الجمهورية تحت 16 سنة وذكاء أحمد أول الجمهورية تحت 12 سنة وغيداء أحمد بطلة إفريقيا تحت 8 سنوات وچنا محمد زكي بطلة إفريقيا تحت 14 سنة، فيما تعد فريدة أحمد عمر، رزان علي طلعت أصغر مشاركين في بطولة الجمهورية للسيدات.

ويمنح الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة أحمد عدلي جوائز للاعبات الفائزين بالمراكز الأولى حيث تحصل صاحبة المركز الأول على جائزة مالية قدرها 2000 جنيه وكأس البطولة والميدالية الذهبية فيما تحصل صاحبة المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 1500 جنيه والميدالية الفضية وألف جنيه والميدالية البرونزية لصاحبة المركز الثالث، وتحصل أيضا صاحبة المركز الرابع على 900 جنيه وشهادة تقدير و700 جنيه لصاحبة المركز الخامس وشهادة تقدير، كما توزع ميداليات وشهادات تقدير للمراكز الثالث الأولى للفئات 8،10،12،14.