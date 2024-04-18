بقيادة صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة أتلانتا في الدوري الأوروبير

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أتلانتا في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "جيويس"، ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول وأتلانتا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة أتلانتا في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، كورتيس جونز، ماك أليستر.

خط الهجوم: كودي جاكبو، محمد صلاح، لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أتلانتا في الدوري الأوروبي

تُنقل مباراة ليفربول ضد أتلانتا مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

