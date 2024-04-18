نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل روما الرسمي لمواجهة ميلان في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب دي روسي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره إيه سي ميلان في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ستاد أولمبيكو مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء تشكيل روما، للمباراة كالآتي:-

حراسة المرمى: ميلي سفيلار

ميلي سفيلار خط الدفاع: محمد زكي سيلك - مانشيني - كريس سمولينج - ليوناردو

محمد زكي سيلك - مانشيني - كريس سمولينج - ليوناردو خط الوسط: لياندرو باريديس - بيليجريني - إدواردو بوف

لياندرو باريديس - بيليجريني - إدواردو بوف خط الهجوم: باولو ديبالا - لوكاكو - ستيفان الشعراوي

وكان فريق روما حقق الفوز أمام نظيره فريق إيه سي ميلان في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بهدف نظيف.