نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيولي يعلن تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة روما في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إيه سي ميلان الإيطالي عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق روما مساء اليوم في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد أولمبيكو.

بيولي يعلن تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة روما

وجاء تشكيل المدرب ستيفانو بيولي للمباراة كالآتي:-

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: ماتيو جابيا - دافيد كالابريا - تيو هيرنانديز - توموري.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - روبن لوفتوس - يونس موسى.

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - رفائيل لياو - أوليفيه جيرو.

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