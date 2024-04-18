نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوجستي بوش يطالب جماهير الأهلي بدعم الفريق.. وإيهاب أمين: نرغب في تحقيق إنجاز الـ "BAL" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أوجستي بوش، المدير الفني لفريق السلة بالنادي الأهلي، على أهمية حضور الجماهير في بطولة الدوري الأفريقي لكرة السلة "BAL" التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 إبريل الجاري حتى 27 من نفس الشهر.

وقال بوش خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة سيتي أويلرز التي تجمع بينهما غدًا الجمعة في صالة الدكتور حسن مصطفى: "حضور الجماهير في المباريات سيضيف الكثير لنا وللبطولة. ننتظر جماهير الأهلي التي تدعمنا دائمًا".

وأضاف: "سعيد بالتواجد في النسخة الثالثة من الدوري الأفريقي لكرة السلة والمشاركة بها".

وتابع: "نحاول أن ينسجم المحترفون الجدد مع الفريق بشكل سريع من أجل الظهور بمستوى قوي في المنافسات".

فيما أكد إيهاب أمين، لاعب فريق الأهلي لكرة السلة، على أهمية البطولة، حيث يسعى جميع اللاعبين لمواصلة الإنجاز بتحقيق البطولة في نسختها الثانية.

وقال أمين في المؤتمر الصحفي: "جميع اللاعبين في حالة تركيز شديد لتحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد جماهير الأهلي بالفوز ومواصلة المشوار والتأهل إلى النهائيات التي تقام في رواندا".

وأضاف: "نتطلع للحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي. الفريق الأوغندي لديه عناصر مميزة، وأي فريق يصل لتصفيات "BAL" لا بد أن يكون من الفرق القوية".

وأكمل: "الأهلي يخوض منافسات هذه البطولة بحثًا عن تحقيق إنجاز جديد ويصبح أول فريق يحقق البطولة مرتين متتاليتين، بعدما حصد اللقب في منافسات البطولة العام الماضي في رواندا".

واختتم أمين تصريحاته، مطالبًا جماهير الأهلي بالحضور بكثافة في مدرجات صالة حسن مصطفى غدًا في مباراة الافتتاح ودعم الفريق".