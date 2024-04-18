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أحمد جودة - القاهرة - كهرباء الإسماعيلية يضمن الصعود لدوري المحترفين

حسم الفريق الأول بنادي كهرباء الإسماعيلية التأهل إلى دوري المحترفين وذلك بعد الفوز على فريق اتحاد الشرطة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من منافسات المجموعة الرابعة في الفسم الثاني ب.

وجاء هدف الفوز عن طريق حسني عزوز من ركلة جزاء في الشوط الأول.



ونجح الكهرباء بقيادة المدير الفني ياسر الكناني في الوصول للنقطة 32 بفارق 6 نقاط كاملة عن منافسه الانتاج الحربي قبل جولة من نهاية المسابقة.



ويمتلك نادي كهرباء الإسماعيلية فرصة التأهل للدوري الممتاز في حال الفوز علي متصدر مجموعة القاهرة والقناة المجموعة الثالثة في المباراة الفاصلة لتحديد المتأهل من الدورة الرباعية.



وتضم الدورة الرباعية أوائل المجموعات بدوري القسم الثاني ب مع ثالث دوري المحترفين ويتأهل الفائز إلي الدوري الممتاز.

جميع النتائج



- تعادل فريق جنوب سيناء بقيادة باسم الفار مع فريق المريخ بقيادة محمد ياسين.



- فوز فريق النصر بقيادة عبد الحميد ميدو على فريق نجمة سيناء صاحب بقيادة محمد قاعود بسداسية نظيفة سجلها سيد شعبان هاتريك وهدفين للاعب أحمد حسين وهدف لكريم لالا



- فوز فريق الشمس بقيادة طه شحاته على فريق شباب العريش بقياده عبد الله رستم بثمانية أهداف نظيفة.



- حقق فريق ايسترن كومباني بقيادة طارق يحيي فوزا كبيرا على فريق الانتاج الحربي بقيادة مصطفى عبده برباعية مقابل هدفين.

انتهى الشوط الأول بهدفين مقابل هدف سجل مصطفى بهاء هاتريك لايسترن كومباني وأسامة كاچو هدف لايسترن كومباني بينما سجل بدر موسى هدفي الانتاج الحربي.



- فوز فريق مصر للتأمين بقيادة حسن عواد على فريق بور فؤاد بقيادة سامر عبد الرحمن بثلاثية مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم بور فؤاد بهدفاحمد ميزاز واستطاع مصر للتامين تسجيل ثلاثيه عن طريق مصطفى جمال ومحمد مفتاح ومحمد خالد.