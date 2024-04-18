نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خف علشان صحتك.. عضو مجلس الأهلي يهاجم عمرو الجنايني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، النار على عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد المصري الأسبق لكرة القدم.

وأظهر عمرو الجنايني، فرحته بفوز الزمالك على الأهلي في الدوري، وسخر من سقوط المارد الأحمر في الدور الأول أمام الغريم التقليدي.

الجارحي ينتقد الجنايني

كتب محمد الجارحي عبر حسابه على فيسبوك: "مش ممكن يا عمورة كل يوم بوست أروع من اللي قبله".

وتابع في منشورة قائلًا: "خف علشان صحتك.. أصلها بالبطولات مش بالماتشات".

وذكر عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بطولات المارد الأحمر في الموسم الحالي بمختلف البطولات والالعاب سولء كرة القدم أو الصالات، وسرد ذلك في منشوره.

وكتب: "الأهلي لحد دلوقتي يتفوق 16-0، بطولات الأهلي الموسم ده لحد دلوقتي، كرة القدم 2 بطولة، كأس مصر، السوبر المصري".

وأكمل: “كرة اليد رجال 3 بطولات، بطولة افريقيا للأندية أبطال الدوري، كأس السوبر المصري، السوبر الأفريقي”.

وواصل الجارحي: "كرة الطائرة رجال 2 بطولة، كأس السوبر المصري، الدوري العام.

وعن السلة، قال: "كرة السلة رجال 2 بطولة، بطولة الدوري المرتبط، كأس السوبر المصري".

وتابع: “كرة الطائرة سيدات 3 بطولات، السوبر المصري، الدوري العام، كأس مصر”.

واختتم قائلًا: “كرة اليد سيدات 2 بطولة، الدوري العام، كاس مصر، كرة السلة سيدات 2 بطولة، كأس السوبر المصري، بطولة منطقة القاهرة”.