الرياضة

عاجل.. صلاح يفتتح التسجيل لليفربول أمام أتلانتا في الدوري الأوروبي (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - سجل محمد صلاح لاعب ليفربول، هدف التقدم لصالح الريدز أمام أتلانتا في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي  2023-2024.

هدف ليفربول الأول أمام أتلانتا عن طريق صلاح

جاء هدف ليفربول في الدقيقة 7 عن طريق ركلة جزاء، نفذها محمد صلاح بتسديدة أرضية قوية، سكنت الشباك على يسار حارس مرمى أتلانتا لتصبح النتيجة حتى الآن 1-0 لصالح الريدز.

وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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