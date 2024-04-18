نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صلاح يفتتح التسجيل لليفربول أمام أتلانتا في الدوري الأوروبي (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل محمد صلاح لاعب ليفربول، هدف التقدم لصالح الريدز أمام أتلانتا في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024.

هدف ليفربول الأول أمام أتلانتا عن طريق صلاح

جاء هدف ليفربول في الدقيقة 7 عن طريق ركلة جزاء، نفذها محمد صلاح بتسديدة أرضية قوية، سكنت الشباك على يسار حارس مرمى أتلانتا لتصبح النتيجة حتى الآن 1-0 لصالح الريدز.

وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.