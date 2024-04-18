نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صلاح يفتتح التسجيل لليفربول أمام أتلانتا في الدوري الأوروبي (فيديو) في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - سجل محمد صلاح لاعب ليفربول، هدف التقدم لصالح الريدز أمام أتلانتا في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024.
هدف ليفربول الأول أمام أتلانتا عن طريق صلاح
جاء هدف ليفربول في الدقيقة 7 عن طريق ركلة جزاء، نفذها محمد صلاح بتسديدة أرضية قوية، سكنت الشباك على يسار حارس مرمى أتلانتا لتصبح النتيجة حتى الآن 1-0 لصالح الريدز.
وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:-
التردد: 11054.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
معدل الترميز: 27500.
جودة العرض: HD.