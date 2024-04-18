سواريز يدعم أراوخو بعد تسببه في خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - قام النجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني السابق، وإنتر ميامي الأمريكي الحالي، بدعم مواطنه رونالد أراوخو لاعب البارسا بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا.

سواريز يساندر أراوخو

تلقى رونالد أراوخو لاعب نادي برشلونة، بطاقة حمراء في مباراة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا وأثر بشكل كبير على أداء البارسا وخسارة المباراة.

وأكد سواريز في رسالته كالتالي:" هيا بنا رونالد، نحن نعلم إنه داخل الملعب دائمًا نريد اعطاء الافضل ومحاولة مساعدة فريقنا".

وتابع نجم البارسا السابق:" الجميل في كرة القدم إنه دائمًا تعطيك فرصة للإنتقام، الآن وقت الاستمرار والنظر للامام بايجابية، عناق كبير".

وخرج نادي برشلونة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 6/4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.