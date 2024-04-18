نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات إصابة أحمد فتوح وموقفه من اللحاق بمباراة دريمز الغاني في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة دريمز الغاني المقبلة في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

آخر تطورات إصابة أحمد فتوح

ويعاني اللاعب من إصابة بشد في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مباراة الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل الموافق 21 أبريل الجاري باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر تقام مباراة العودة يوم الأحد 28 أبريل في تمام الساعة الرابعة بتوقيت غانا السادسة بتوقيت مصر باستاد بابا يارا في كوماسي.

