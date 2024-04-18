نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتجهيز اللاعبين بدنيًا.. تدريبات خاصة بمران الزمالك استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة دريمز الغاني المقبلة في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تدريبات خاصة بمران الزمالك استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني في الكونفدرالية

وتولى جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق قيادة هذه الفقرة الفنية، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة بالكرة، لتجهيز اللاعبين بدنيا للمباراة المقبلة أمام بطل غانا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل الموافق 21 أبريل الجاري باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر تقام مباراة العودة يوم الأحد 28 أبريل في تمام الساعة الرابعة بتوقيت غانا السادسة بتوقيت مصر باستاد بابا يارا في كوماسي.

