نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب فوضوي وسيئ.. رئيس برشلونة قد يصرف النظر عن هذه الصفقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحاول مقربون من خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، إقناعه بعدم التعاقد مع أحد اللاعبين مبررين ذلك بسوء مستواه من الناحية الدفاعية والهجومية.

لابورتا قد يتراجع عن استمرار كانسيلو مع برشلونة

سلطت صحيفة “سبورت” الإسبانية، الضوء على تطور جديد يخص مستقبل البرتغالي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي، المعار لصفوف برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويمر نادي برشلونة، بصدمة قوية بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا إثر الخسارة مدوية على ملعبه أمام باريس سان جيرمان في إياب ربع النهائي بنتيجة (4-1)، بعدما كان البارسا متقدمًا في الذهاب (3-2) خارج أرضه.

وحسب الصحيفة الإسبانية فأن هناك أصوات مقربة من لابورتا تحاول إقناعه بصرف النظر عن التعاقد مع كانسيلو بعد أدائه السيئ أمام باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هؤلاء الأشخاص يحاولون إقناع لابورتا بأن كانسيلو لاعب فوضوي ومستواه أمام باريس سان جيرمان غير مبرر.

ويرى هؤلاء الأشخاص أن كانسيلو شخص لا يُدافع ويتخذ قرارت سيئة في الدفاع والهجوم، وأنه من الأفضل استثمار الأموال لتعزيز مراكز أخرى.