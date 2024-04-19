نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يؤكد تفوقه على ميلان ويبلغ نصف نهائي الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على نظيره فريق إيه سي ميلان بهدفين مقابل هدف في إياب ربع النهائي.

وكانت المباراة قد انطلقت مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد أولمبيكو.

روما إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي

افتتح النجم جيانلوكا مانشيني التسجيل لفريق روما في المباراة عند الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

واضاف النجم الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الثاني لفريق روما أمام نظيره فريق ميلان عند الدقيقة 22 من عمر شوط المباراة الأول.

وتلقى اللاعب زكي شيليك نجم فريق روما بطاقة حمراء عند الدقيقة 31 ليكمل نادي العاصمة الإيطالية المباراة بعشرة لاعبين.

وسجل اللاعب ماتيو جابيا هدف فريق إيه سي ميلان الوحيد في المباراة عند الدقيقة 86.

ميلان وروما

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما كان قد حقق الفوز في مباراة ذهاب ربع النهائي أمام ميلان بهدف نظيف.