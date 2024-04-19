نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة صلاح.. ليفربول يودع الدوري الأوروبي على يد أتلانتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الدوري الأوروبي رغم الفوز أمام نظيره أتلانتا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "جيويس"، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي.

وكانت مباراة الذهاب قد شهدت خسارة الريدز بثلاثية نظيفة ليودع بذلك ليفربول الدوري الأوروبي بنتيجة 3-1 بمجموع مبارتي الذهاب والإياب.

أحداث مباراة ليفربول وأتلانتا في الدوري الأوروبي

سجل محمد صلاح أول أهداف اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء، نفذها صلاح بتسديدة أرضية قوية، سكنت الشباك على يسار خوان موسو حارس مرمى أتلانتا.

وأهدر محمد صلاح انفرادًا بمرمى أتلانتا في الدقيقة 39، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ولكن مرت بعيد عن المرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح أتلانتا في الدقيقة 41 بداع التسلل على تيون كووبميينيرز قبل تسجيله للهدف.

وخرج محمد صلاح لاعب ليفربول في الدقيقة 67، وشارك بدلًا منه المهاجم داروين نونيز.

وحدث سجال على الكرة بين أقدام لاعبي الفريقين في الوقت المتبقي من عمر المباراة ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الريدز بهدف دون رد.

