نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص مباراة ليفربول ضد أتلانتا في الدوري الأوروبي.. شاهد هدف صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فشل نادي ليفربول في التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي رغم الفوز أمام أتلانتا بنتيجة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "جيويس"، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي باليورباليج.

أحداث مباراة ليفربول وأتلانتا في الدوري الأوروبي

سجل محمد صلاح أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح ليفربول في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء، نفذها صلاح بتسديدة أرضية قوية، سكنت الشباك على يسار خوان موسو حارس مرمى أتلانتا.

موعد مباراة ليفربول القادمة بعد توديع الدوري الأوروبي

يلتقي ليفربول مع نظيره فولهام يوم الأحد المقبل 12-4-2024 على ملعب "كرافن كواتيج" في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.