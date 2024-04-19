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أحمد جودة - القاهرة - علق المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على تجديد عقده مع النادي الكتالوني في الفترة القادمة.

تعليق نهائي من أراوخو حول تجديد عقده مع برشلونة

وظهرت أنباء كثيرة مؤخرا تؤكد رغبة نادي بايرن ميونيخ الألماني في التعاقد مع المدافع رونالد أراوخو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد أراوخو في تصريحات صحفية له بشأن تمديد عقده مع البارسا:" أنا سعيد في برشلونة، مسألة تجديد العقد تسير بشكل جيد".

وتابع:" في نهاية الموسم سنجلس سويًا لحسم كل شيء، وسأقاتل حتى النهاية ليعود برشلونة إلى ما كان عليه دائمًا".

وودع رونالد أراوخو مع فريقه نادي برشلونة الإسباني منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 6/4 في مجموع المباراتين.

