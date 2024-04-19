نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد صعوده للمرة الأولى..رئيس "القناة للتوزيع" يهنئ وزير الكهرباء صعود الفريق لدورى المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث سامى أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء ورئيس مجلس إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية ببرقية تهنئة لمحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وقيادات الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر هنأهم فيها بصعود فريق كهرباء الإسماعيلية التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء لدورى المحترفين لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد موسم صعب شهد منافسات قوية وشرسة.

رئيس "القناة للتوزيع" يهنئ وزير الكهرباء

وأعرب رئيس مجلس إدارة النادى عن سعادته البالغة بالمجهودات المبذولة من قبل الجهاز الفنى واللاعبين اللذين قدموا أداء بطولى على مدار الموسم أسفر عن تحقيق الفريق نتائج متميزة وصعوده للمرة الأولى ممثلا لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى دورى المحترفين..



وأكد "أبو وردة" تقديم كافة الدعم للفريق لإستكمال مسيرة النجاح والتفوق حتى تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز، مؤكدا أن الرياضة تحتل اهتمام خاص لما تمثله من أهمية كبرى بالإضافة ايضا لتعظيم الاستفادة من اللاعبين عن طريق تسويقهم للأندية الكبرى ومنح الناشئين فرص للصعود إلى الفريق الأول.

ووجه رئيس الشركة الشكر والتقدير لجميع أعضاء مجلس إدارة نادي كهرباء الإسماعيليلة وكذلك العاملين بالنادى اللذين استطاعوا أن يكونوا عند حسن الظن والثقة، خاصة بعد التغييرات الكبيرة التى حدثت داخل النادى منذ توليه رئاسة النادي.