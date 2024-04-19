نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التاريخ ينصف الأحمر.. كشف حساب الأهلي في ألعاب الصالات أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق النادي الأهلي في ألعاب الصالات من استمرار التألق أمام الغريم التقليدي الزمالك، وتفوق عليه تاريخيًا في عدد الألقاب.

توج النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد في مدينة وهران الجزائرية، للمرة الرابعة تاريخيًا والثالثة على التوالي.

تأهل الأهلي بطاقة إلى كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب” للمرة الخامسة في تاريخه وللمرة الثالثة على التوالي على حساب الزمالك.

فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 23 / 21 في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة المركب الرياضي “ميلود فهود” في مدينة وهران الجزائرية.

ألقاب الأهلي في الصالات أمام الزمالك

الأهلي يتفوق على الزمالك في كرة الطائرة

بطل كأس السوبر المصري رجال على حساب الزمالك.

بطل كأس السوبر المصري سيدات على حساب الزمالك.

بطل الدوري المصري رجال على حساب الزمالك.

‏بطل الدوري المصري سيدات على حساب الزمالك.

‏بطل كأس مصر سيدات.

التاريخ يمنح الأحمر التفوق في اليد

بطل إفريقيا للأندية أبطال الدوري رجال.

بطل كأس السوبر المصري رجال على حساب الزمالك.

بطل الدوري المصري سيدات.

بطل كأس مصر سيدات.

بطل كأس السوبر الإفريقي رجال على حساب الزمالك التأهل لبطولة العالم للأندية:السوبر جلوب

سلة الأهلي تاريخ حافل بالالقاب

بطل كأس السوبر المصري رجال على حساب الزمالك.

بطل دوري المرتبط رجال.

بطل كأس السوبر المصري سيدات.